PILDID ⟩ Horvaatiat raputasid tugevad maavärinad

Lisaks Sisakile said hooned kannatada ka Petrinjas, mõlemas paigas jooksid inimesed varisenud majadest tänavatele, kartes järeltõukeid.

Horvaatia peaminister Andrej Plenković helistas seismoloogiateenistuse juhile Ines Ivančićile, et saada infot toimunu kohta. Peaminister kavatseb külastada sel nädalal maavärinapiirkonda, kaasa arvatud Petrinjat ja Sisakit.

Horvaatias on koroonaviiruse diagnoosiga 205 000 inimest, Covid-19 viirushaigusest on paranenud 191 000 inimest ja surnud on rohkem kui 3700 inimest.