Soome hokilegend naudib elu USAs: koroonal on ka oma positiivne mõju

Praegu Californias Orange Countys elav Selänne ei pea enam kodust kaugele minema, et tenniseväljakul kõva vastupanu osaliseks saada, vahendas Tennisnet.

Coto de Caza tennisekeskuse platsil on hokilegendi vastaseks teisel pool võrku tema 13-aastane tütar Veera.

«Veera alustas tennisega kaheksa-aastaselt. Alguses mängis ta kolm korda nädalas, kuid nüüd koroonaajal teeb trenni vähemalt kaks korda päevas. Lisaks mängib ta minuga korra päevas, on rõõm näha, kuidas ta on arenenud,»rääkis Selänne pere pesamuna kohta.

«Veera on viimasest kuuest turniirist ühe võitnud ning ühel jõudnud veel finaali. Ta ütles, et võidab ükskord ka Wimbledoni turniiri,» sõnas endine hokitäht.

Koroonaviiruse pandeemia on USAd rajult rappinud. Ainuüksi Californias on viirusesse haigestunuid üle kahe miljoni ja koroonaviirusega nakatunuid inimesi on surnud üle 20 000. Positiivseid koroonateste annab igapäevaselt 30 000 inimese ringis.