Näitlejanna Emma Roberts sai esimest korda emaks

USA kõmumeedia väljaanne TMZ vahendab, et tuntud näitlejanna Julia Robertsi vennatütar Emma Roberts ja tema näitlejast kallim Garrett Hedlund (36) said lapsevanemateks. Nende poeg sündis TMZ allikate sõnul 27. detsembril ja sai nimeks Rhodes. Tegu on mõlema esimese lapsega.