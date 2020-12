Saar on tuntud eelkõige tutt- ja kuningpingviinidest, keda on selles jäises paradiisis miljoneid, teatab livescience.com.

Vähem kui nädal tagasi teatas Ameerika Ühendriikide jääkeskus (USNIC), et mammutlik jäämägi A-68 on murdunud kaheks osaks, mis said tähistuseks A-68a ja A-68d.