Petuskeemis osalenud näitleja Lori Loughlin sai vangist välja

Loughlin sattus ülikooliskandaali aasta tagasi, kui tuli välja, et näitlejanna ja tema abikaasa Mossimo Giannulli maksid California ülikoolile altkäemaksu, et nende tütred kooli vastu võetaks.

Detsembri alguses rääkis esmakordselt ülikoolipettuse skandaalist Lori tütar Olivia Jade. «See on olnud raske. Kõigil, vaatamata olukorrale, on raske, kui vanemad vangi lähevad» kirjeldas Jade skandaali ja lisas, et oluline on sellest olukorrast edasi liikuda.