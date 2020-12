Jennerist Foxini: kuulsused, kes on oma rasedust varjanud

Mindy Kaling

Mindy Kaling. FOTO: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/SCANPIX

Mindy Kaling šokeeris paljusid, kui teatas, et sai koroonakarantiini ajal teist korda emaks – naine sünnitas poja, kes sai nimeks Spencer. Varasemalt oli näitlejannal olemas 2-aastane tütar Katherine. Kaling otsustas oma rasedust mitte avalikustada isiklikel põhjustel ning tuli selle varjamisega suurepäraselt toime.

Eva Mendes

Eva Mendes. FOTO: imago stock&people via www.imago-images.de/imago images/Future Image/Scanpix

Filmi «The Place Beyond the Pines» võttel kohtunud Eva Mendes ja Ryan Gosling on paar olnud pea kümme aastat. Juba kohe alguses otsustati, et oma suhet hoitakse privaatsena. Eva esimesest rasedusest ei teadnud avalikkus ajani, mil ta oli juba seitsmendat kuud lapseootel. Teist rasedust suutis paar varjata lausa lõpuni välja.

Alexis Bledel

Alexis Bledel. FOTO: Jordan Strauss/AP/Scanpix

Teleseriaalist «Gilmore’i tüdrukud» tuntud näitlejanna tuli samuti oma raseduse varjamisega väga hästi toime. Privaatsena on Bledel hoidnud ka oma suhet Vincent Kartheiseriga – need kaks isegi abiellusid salaja! Kui Bledel 2015. aastal esimest korda sünnitas, ei olnud fännid isegi aimanud, et näitlejanna võiks rase olla.

Iggy Azalea

Iggy Azalea. FOTO: MIKE SEGAR/REUTERS/SCANPIX

Ka Austraalia päritolu räppar Iggy Azalea ja tema partner Playboy Carti ei tahtnud, et avalikkus nende lapsevanemateks saamisest haisu ninna saaks. Uudis tehti avalikuks alles kuid pärast lapse sündi.

Terve raseduse aja kostitas Azalea fänne vanade bikiinipiltidega, vähendades sellega võimalust, et keegi midagi kahtlustama hakkaks.

Kylie Jenner

Kylie Jenner. FOTO: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/SCANPIX

Kui tõsielustaar Kylie Jenner teatas, et tõi ilmale tütre – Stormi Websteri – siis ei eksisteerinud kõmulehte, kes poleks sellest kirjutanud. Tegemist oli täieliku pommuudisega. Jenner hoidis oma rasedust terve aja saladuses, vaid lähimad sõbrad ja perekond olid sellest teadlikud. Kõmupiltnikud nägid palju vaeva, et teda paljastada, kuid edutult. Meedias spekuleeriti tema raseduse üle pidevalt, kuid spekulatsioonideks need jäidki, sest tõestust polnud ja keegi kõlakaid kinnitama ega ümber lükkama ei asunud.

Leighton Meester

Leighton Meester. FOTO: Faye Sadou/ADM/Capital Pictures/FS/ADM/Capital Pictures/Scanpix

Mis puudutab perekonda, siis meeldib Leighton Meesterile hoida asju väga privaatsetena. Näitlejanna on abielus Adam Bordyga. Paari 2014. aastal aset leidnud pulmatseremoonia oli lausa ekstreemselt privaatne. Seda arvesse võttes ei ole vast eriline üllatus, et nende jaoks oli ülimalt tähtis, et ka rasedus kulgeks privaatselt. Kuni praeguse hetkeni pole nad oma lapsest ühtegi pilti postitanud ning ka kõmupiltnikud pole neid avaldanud.

Rashida Jones

Rashida Jones. FOTO: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures/BT/ADM/Capital Pictures/Scanpix

Jones ei soovinud, et avalikkus tema rasedusest teaks ja kuna ta seda ei kuulutanud, siis polnudki kellelgi sellest aimu. Uudis, et näitleja on lapse saanud, lekkis lõpuks 2018. aasta septembris. Kuu pärast seda, kui Jonesi poeg oli ilmavalgust näinud.

Zoe Saldana

Zoe Saldana. FOTO: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures/TM/Scanpix

Zoe Saldana abiellus oma abikaasaga 2013. aastal ning 2014. aastal sai paar kaksikute vanemateks. Tol ajal oli näitlejanna sel teemal väga avameelne. Kolmanda lapse puhul otsustas ta aga teise tee valida ning fännid said lapsest teada alles pärast tolle sündi, näitleja Instagrami postituse kaudu.

Megan Fox

Megan Fox. FOTO: Image Press Agency/Scanpix

Praegusel hetkel üks enim kõneainet pakkuv kuulsus on kindlasti Megan Fox, kes läks lahku oma abikaasast ja laste isast Brian Austrin Greenist ning astus suhtesse Machine Gun Kellyga.

Nüüd aga varjatud rasedusest. Kui Fox oli veel Greeniga abielus ja ootas nende esimest ühist last, siis hakkasid üsna ruttu ringlema kõlakad võimalikust rasedusest. Fox ei andnud aga kommentaare, mistõttu jäidki need vaid kõlakateks. Ta ei rahuldanud inimeste uudishimu, peites beebikõhtu käekottide ja lohvakate riietega.

Beyoncé

Beyonce. FOTO: Angela Weiss/AFP/Scanpix