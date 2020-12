The New York Post pöördus Trumpi vastu: lõpeta see hullus

Ameerika Ühendriikide konservatiivne tabloid The New York Post pöördus USA presidendi Donald Trumpi vastu ja pani esikaanele sõnumi: «Stop the Insanity» (Lõpeta see hullus). Suurte tähtedega lause all on väikeses kirjas lause: «You lost the election – here’s how to save your legacy» (Sa kaotasid valimised – nii saad päästa oma pärandi).