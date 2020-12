Tallinna Kaubamaja klienditeenindaja nähvas rahakoti uudistajale: vaata, aga ära katsu!

Kaubamaja külastanud naise sõnul oli klienditeenindajapoolne märkus nii ootamatu, et ta ei osanud seepeale enam midagi kosta ning lahkus poest sedamaid. Tagantjärele tekkis tal aga mitmeid küsimusi. Alustades sellest, kuidas peaks ta vaid silmadega vaadates rahakoti sisust ülevaate saama ja lõpetades sellega, et kas kaubamaja on seoses koroonaviiruse puhanguga kehtestanud uue sisekorraeeskirja?

«Kurb kuulda, et klient meie juures sellise kogemuse sai. Seoses COVID-19 levikuga pole me Kaubamajas selliseid piiranguid sisse seadnud ning tundub, et tegemist on olnud eksitava olukorraga. Kõik külalised on Kaubamajas alati lahkelt oodatud – kaubaga tutvuma, proovima ja katsuma – ning teenindajad on alati valmis abistama, nõu andma erinevate toodete, brändide, toodete hoolduse ja mis tahes muu küsimuste kohta. Soovime, et meie kliendid tunneksid ennast Kaubamajas hästi ning meie jaoks on väga oluline nende tagasiside. Seega julgustame kliente selliste olukordade puhul otse meie poole pöörduma.»