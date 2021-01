HARDO PAJULA ARVAMUS ⟩ Planeedi kastmine puhastusvedelikku võib ühe pisiku peletada, aga haigusi ja surma me ei alista

„Üheski meie vastuses koroonaviirusele ei ole midagi uut, nad kõik kujutavad endast varasemate trendide võimendatud vorme. Vaatame kasvõi seda, kuidas üha suurem osa sotsiaalsest suhtlusest on kolinud internetti, see on toimunud juba vähemalt viimased paarkümmend aastat...

Vaatame ka seda, kui palju elust on tuppa pagenud. Kui mina laps olin, siis sebis hoovis pidevalt jõuk jõnglasi. Kui sind õue ei lastud, siis oli see karistus. Nüüd on asjad pigem vastupidi. See ei juhtunud ühtäkki koos koroonaviirusega,“ ütles Charles Eisenstein intervjuus David Fullerile.

Ma sattusin eelnimetatud vestlusele aprilli alguses, mil teleuudiseid täitsid arutlused sellest, kui mitme meetri kaugusele meil üksteisest hoiduda tuleb. Selle kollektiivse loitsu taustal, mis oma steriilses ühetaolisuses oli samasugune nagu aastaid varemgi, hakkas Eisensteini jutt kõrva ja äratas huvi.

Ma pean tema „Kroonimist“, mille eestikeelset tõlget võib lugeda Edmund Burke’i Seltsi kodulehel, üheks eelmise aasta kõige tähelepanuväärsemaks kirjutiseks. Tänaseks on see ilmunud ühtekokku kahekümnes keeles. Suve lõpul avanes mul tänuväärne võimalus autorit ka ise intervjueerida. Selle vestluse kirjalik versioon ilmus Tähenduse teejuhtide teises numbris, kahekõne videot võib vaadata Edmund Burke’i Seltsi YouTube’i kanalil.

Muus osas on käesolev kirjutis jätkuks mu 20. märtsil siinsamas ilmunud artiklile „Kõige ohtlikumaks viiruseks on apokalüptilise mõtlemise kiire levik“. Ma lähtun ka käesolevas loos kevadise kirjutise kolmeosalisest struktuurist: 1) mida me teame?; 2) mida me peame tegema? ja 3) mida me tohime loota?

Muutumatuks on jäänud ka alusoletus: viirus kui ühiskondlik-meditsiiniline nähtus on laiaulatusliku süsteemse kriisi sümptom ja kiirendi. Ameerika kultuurikriitik Erik Davis — mu teine lõppeva aasta oluline leid — on tõvepuhangut nimetanud meie tsivilisatsiooni psühhedeelseks tripiks. Minu arvates on see üks kõnekamaid kujundeid.

Tšehhi päritoluga USA psühhiaatri Stan Grofi sõnul toovad psühhedeelikumid välja need kihid, mis on patsiendi psüühe sügavamates kihistustes kaua varjus olnud. Viirus on seega nagu psühhotroopne aine, tal endal vahetu mõju puudub, aga ta kisub päevavalgele meie kultuuri sisemised vastuolud ja sunnib meid neile otsa vaatama.

MIDA ME TEAME?

Lühikesest leheloost ei ole mõtet oodata meie tsivilisatsiooni hetkeseisu ammendavat analüüsi. Seetõttu piirdun ma selles osas kolme momendiga, millest minu arvates pole eriti palju juttu olnud.

Püramiid väriseb

Kujutame ühiskonda püramiidina või — mis veelgi lihtsam — võrdhaarse kolmnurgana. Kui me sellest horisontaalse joone läbi tõmbame, saame kaks kujundit: ülespoole jääb väiksem kolmnurk ja allapoole trapets. Nimetame kolmnurga PMA-ks (partei- ja majandusaktiiv) ja trapetsi AIR-ks (armas ilmarahvas).