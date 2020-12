FOTOD ⟩ Maailma kõige pisem kulturist: ma ei vihka enam inimesi

Pratikust on saanud oma kodulinnas tuntud nimi ja tal on palju andunud fänne.

«On hea tunne, kui minusse suhtutakse kui kuulsusesse. See on imeline. Väiksena vihkasin inimesi, kes mind jõllitasid, kuid nüüd on mul uhke tunne, kui mind vaadatakse. Tunnen end erilisena,» rääkis 24-aastane kehaehitaja.