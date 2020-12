Cardin oli kuulus space age futuristliku stiili poolest, mis oli üks 20. sajandi ikoonilisemaid. Juba 1958. aastal pani Cardin modellidele pähe kiivrid ja selga väikesed seelikud, luues seega enda käekirja. 1969. aastal esitas Ameerika Ühendriikide kosmosekeskus NASA moeloojale tellimuse, et too valmistaks enda nägemuse kosmoseskafandrist. Kusjuures on Cardin ainus tsiviilisik, kes kunagi kosmoseskafandrit selga on proovinud.