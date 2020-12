FOTOD ⟩ Belgia tennisenäitsikud tõotasid teineteisele truudust

«Me ei saanud aru, mis toimub,» rääkis Van Uytvanck. «Äkki oli meil mõlemal järgmisel päeval sotsiaalmeedias üle 1000 jälgija rohkem. Me ei mõistnud, kuidas üks väike suudlus võib sellist tähelepanu äratada. Oli palju negatiivset norimist ja mõnitamist, aga ka positiivseid kommentaare. Kuu aega pärast seda tuli New Yorgis meie juurde üks mees, kes tänas meid, et julgustasime homoseksuaalsust avalikult tunnistama,» rääkis Alison.

Samasooliste abielud on Belgias lubatud alates 2003. aastast, seda vaid kolm aastat pärast sealse kooseluseaduse jõustumist. Belgia on üks geisõbralikumaid riike maailmas, ka Belgia endine peaminister Elio de Rupo tunnistas avalikult, et on omasooihar.