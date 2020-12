Schumacher kukkus Meribelis mäesuuskadega mäenõlvalt alla laskudes ning lõi pea ära vastu lume all peidus olnud kivi. Kiiver päästis küll F1-legendi elu, kuid ta sai väga raskeid pea- ja ajuvigastusi. Sakslane toimetati helikopteriga lähimasse haiglasse, arstid said kohe aru, et olukord on tõsine.