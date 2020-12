Rootsis taas tulistamine, üks inimene hukkus ja kaks sai vigastada

Aftonbladet.se teatel on ühe kannatanu seisund tõsine, teise vigastused on kergemad ning nii hukkunu kui ka kannatada saanu on 20. eluastates mehed.

Meedia kirjutas alguses, et kahtlusalused põgenesid sündmuskohalt auto ja mopeediga, kuid hiljem väideti, et nad kasutasid hoopis elektritõukerattaid.

Stockholmi politsei sai teate tulistamise kohta 29. detsembril kell 21.46 kohaliku aja järgi. Sündmuskohale läinud korrakaitsjad leidsid ühe ohvri korterist ja veel kaks meest Tensta keskväljaku lähedalt. Uurijad ei ole kinnitatud, kas erinevates kohtades toimunud tulistamised on seotud.

Tenstas elavad põhiliselt sisserännanud ja nende järglased ning veel ei ole selge, kas tulistajad ja ohvrid on sealt pärit ja milline oli ründamise motiiv. Tenstas elavad põhiliselt sisserännanud ja nende järglased ning veel ei ole selge, kas tulistajad ja ohvrid on sealt pärit ja milline oli ründamise motiiv.

Rootsi meedia teatas oktoobris, et Stockholmi Tensta linnaosa oma kontrolli all hoidvad kuritegelikud gängid kehtestasid juba augustis seal öise liikumiskeelu. Pärast seda lahvatas üleriigiline diskussioon, et miks politsei seda kõike lubab.

Väljaande Dagens Nyheter 29. detsembri artikli kohaselt on sel aastal olnud Rootsis palju tulistamisi. Enne eilseid tulistamisi Stockholmis oli neid 356, mis on uus rekord.

2019. aastal tulistati Rootsis 334 korral ja 2018. aastal 306 korral.

Enne nüüdseid Stockholmi tulistamisi oli elu kaotanud 44 inimest ja 115 inimest sai vigastada. Hukkunute number on sama, mis 2019. aastal, kuid haavata saanuid on natuke vähem.

Kriminoloog Joakim Sturupi sõnul võib asjaolu, et ohvrite arv pole laskmiste arvu kasvuga koos suurenenud, olla tingitud sellest, et ei ole konkreetset sihtmärki. Ta selgitas, et kurjategijad on hakanud kellegi survestamiseks tulistama hooneid või katsetavad majade peal oma relvi.

Rootsi seitsmest politseipiirkonnast neljas on tulistamiste ja hukkunute arvu osas olukord tänavu paranenud. Seda on näha eriti Malmö probleemsetes paikades.

Politsei peab riigi kõige ohtlikumaks kohaks pealinna Stockholmi, kus tulistamisi on sel aastal olnud rekordliselt rohkem. Enne 29. detsembri tulistamisi oli Stockholmis 148 tulistamist, 2019 tulistati 87 korral.

Enne nüüdset juhtumit oli Rootsi pealinnas hukkunud tulistamistes 23 inimest ja vigastada saanud 49 inimest, mis oli linna rekord.

Stockholmi politsei teatel on käimas kuritegelike grupeeringute võimuvõitlus, mille põhjustas mitme gängijuhi kinnivõtmine ja kohtu alla andmine. Neist vabanenud juhikohtade eest võideldakse nii gängide sees kui väljas.