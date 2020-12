Brigita Murutar abiellus

Brigital on varasemast suhtest kitarrist Paul Neitsoviga kolmeaastane tütar. Muusikutepaar tutvus 2014. aastal konkursil «Eesti Laul». Paar andis küll 2018. aastal teada, et on otsustanud lahku minna, kuid siiski anti üsna pea suhtele uus võimalus. 2019. aasta suvel kinnitas Neitsov, et nende suhe on lõppenud.