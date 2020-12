Mul hakkas tekkima mingi ebamäärane hirm oma tuleviku ees, sest keskkooli lõpueksamid läksid üsna – või siis väga – aia taha. Mis tähendas ka seda, et ma ei saanud kuskile ülikooli sisse. Lõpuks ma sain Tartu Ülikooli usuteaduskonda, mis oli väga tore valik, ma olen siiamaani selle üle väga õnnelik, aga see kõik oli selline juhuslik, mitte minu enda südamesoov ja see Tartusse minek, sinna elama minek, kõik asjad kokku… Noor kutt, paras memmekas kah, nii et see võõras linnas üksinda elamine, millegi õppimine, millest ma alguses tuhkagi aru ei saanud - see kõik kokku tekitas tasahilju oleku, mis sai nimeks depressioon.

Alguses ma loomulikult ei pööranud sellele tähelepanu ja sisendasin endale, et mõtle positiivseid mõtteid, küll sa saad hakkama ja sul ei ole elus ju tegelikult mitte midagi häda! Kõik käed-jalad on küljes ja pea on otsas ja tervis – kõik on ju hästi! Mis sul häda on?! Selle küsimusega maadlesin ma tükk aega, tegelikult läbi terve depressiooni. Oli ju 20 aasta tagune aeg. Kui me räägime depressiooni teadvustamisest, siis oli kõik selle koha pealt veel keerulisem. Õnneks olid mul ligimesed, kes võtsid seda asja tõsiselt, näiteks minu hea sõber Urve Uusberg, kes on psühholoog. Aga ka minu ema võttis asja tõsiselt, sest nägi, et midagi on ikka rohkem lahti kui tavaliselt, et see ei ole lihtsalt paha või kurb tuju.