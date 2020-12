Tormijooks Lapimaa suusakeskustele: rahvast on murdu ja poed on alkoholist tühjaks ostetud

Soome riiklike Alko alkoholipoodide esindajate sõnul on suusatajad nii mõnegi poe peaaegu tühjaks ostnud ning nad ei ole saanud piisavalt kiiresti uut kaupa, teatab iltalehti.fi.

Levi suusakeskuses asuva Alko poe juures oli 29. detsembril pikk järjekord ja osa riiulitest oli tühjaks ostetud.

«Soomes on suusakeskused avatud. Pärast jõule ja aasta lõpus on palju puhkajaid, mille tõttu pidime kasutusele võtma turvameetmed. Ostjad peavad olema üksteisest piisavalt kaugel, et takistada koroonaviiruse levimist. Kinnitan, et on tooteid, mis riiulitelt otsa lõppesid,» sõnas meediale Alko Põhja-Soome piirkonnajuht Kaija-Leena Kerkelä.

Kerkelä lisas, et osad alkohoolsed joogid on suusatajate seas eriti populaarsed ja just neid ostetakse.

«Samaväärseid tooteid on mitmeid, kuid eelistatakse siiski teatud jooke, ja tühjad riiulid täidetakse taas,» lisas Alko esindaja.

Alkohol Soome Alko poes FOTO: LEHTIKUVA/REUTERS/Scanpix

Lisaks Levi suusakeskusele on alkohoolseid jooke hakanud nappima ka Ylläse, Saariselkä ja Ruka suusakeskuste Alko poodides.

Lapimaa turismiametnike sõnul on seal suusatamas ja puhkamas eelkõige soomlased, sest välismaale ja välismaalt Soome reisimine on koroona tõttu takistatud.

Suusatajate sõnul on inimesi nii palju, et igal pool tuleb järjekorras olla, kaasa arvatud suusaliftidele ja mäest allasõitmisel tuleb olla väga ettevaatlik, et kellelegi otsa ei sõida.

Hotelli- ja restoranipidajate sõnul ei ole nad ammu nii palju soomlasi korraga seal suusatamas näinud.