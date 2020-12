Tampoonipildiga interneti pöördesse ajanud Norra lauljatar üllatab järgmise ülijulge kaadriga

Oslos elav 26-aastane suunamudija külastas pühade aegu kodulinna Harstadi, mis asub Põhja-Norras. Kuigi võiks arvata, et kodukandi rahva sekka minekuks panevad isegi instakaunitarid rohkem riideid selga, tõestas Sophie Elise vastupidist: naine läks välja pluusiga, mis ei varjanud sisuliselt mitte midagi.

«Ma ei väsi sellest topist kunagi, nii et loomulikult pidi see ka Harstadis särama,» selgitas lauljatar paljastava instapiltide seeria juures, miks sellise riietuse valis. Loomulikult jäi läbipaistva pluusi alla rinnahoidja panemata, nii et sama hästi võinuks Sophie ka täitsa topless olla.