PÕHJAST TIPPU ⟩ 8 Hollywoodi staari, kes on olnud kodutud

Halle Berry

Halle Berry. FOTO: Dave Bedrosian/imago images / Future Image/Scanpix

Kes oleks osanud arvata, et Oscari võitjast näitlejanna Halle Berry elas 21-aastaselt kodutute varjupaigas? Nii paraku oli. Ühel hetkel õnnestus tal aga meelelahutusvaldkonda sisse murda ja keeruline minevik selja taha jätta. Me kõik teame, et Hollywoodis edu saavutada ei ole lihtne, kuid Berry sai sellega hakkama.

Phil McGraw ehk dr Phil

Dr Phil. FOTO: Chase Rollins/AFF/PA Images/Scanpix

2009. aastal tunnistas McGraw, et ka tema elus on olnud aeg, mil tal puudus korralik kodu. Nimelt elas telenägu tervelt ühe suve koos oma isaga autos. Lõpuks oli neil nii palju raha, et kolida ühetoalisse korterisse, kuid märkimist väärib see, et tolles korteris polnud ei elektrit, vett ega kütet.

Daniel Craig

Daniel Craig. FOTO: Evan Agostini/AP/Scanpix

Kui Daniel Craig oli 15-aastane, siis polnud tal üldse raha. Ta kolis kaheksakümnendate keskel ilma igasuguse kõrvalise abita Londonisse, et näitlemist õppida. Enda toitmiseks töötas ta poole kohaga restoranis ning tööpäeva lõppedes keeras magama pargipingile. Nüüd, mil ta on näitlejana endale nime teinud, annetab ta paljudele heategevusorganisatsioonidele, et aidata inimesi, kes on sarnases situatsioonis.

Chris Pratt

Chris Pratt. FOTO: Etienne Laurent/EPA/Scanpix

Enne kui Chris Pratt tuntud näitlejaks sai, oli ta tegelikult kodutu. 19-aastaselt kolis ta Hawaiile, kus elas kaubikus, sest ei saanud endale teistsugust elamiskohta lubada. Ta üritas raha säästa, tehes erinevaid töid, kuid saarel maksti talle vaid miinimumpalka.

Jim Carrey

Jim Carrey. FOTO: Faye Sadou/MPI/Capital Pictures/FS/Scanpix

Nii šokeerivalt kui see ka ei kõla, ka imeline koomik ja näitleja Jim Carrey on olnud kodutu. Kui ta oli 12-aastane, kaotas tema isa töö. Kuna isa enam endist elukohta lubada ei saanud, siis tuli neil kaubikusse kolida. Nüüd on 58-aastane näitleja maailmakuulus ja tema netoväärtus küündib 150 miljoni dollarini!

Steve Harvey

Steve Harvey. FOTO: STEVE MARCUS/REUTERS/SCANPIX

Steve Harvey on ülinaljakas ja brutaalselt aus Hollywoodi kuju, kes ütleb oma arvamuse valjult ja uhkelt välja. Kui tal on midagi mõttes, siis ta ei jäta seda enda teada! Täna on tema hinnanguline netoväärtus 160 miljoni dollari ligi, mis on äärmiselt imetlusväärne, võttes arvesse, et ta oli 1980ndatel mitu aastat lausa kodutu.

Hilary Swank

Hilary Swank. FOTO: Jordan Strauss/AP/Scanpix

Rääkides inspireerivatest Hollywoodi näitlejannadest, siis Hilary Swank maandub tõenäoliselt paljude inimeste listi. Ta oli kunagi kodutu ja pidi elama autos. Vahepeal õnnestus tal ja tema emal ka ühe sõbra juures ööbida, kuid ka see korter oli sisustamata ja magada tuli õhkmadratsil. Nüüdseks on ta oma finantsprobleemid ammuilma seljatanud.

Halsey

Halsey. FOTO: Tony Forte/MPI/Capital Pictures/TF/Scanpix