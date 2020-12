LUGEJA VIDEO ⟩ Kaadrid hetkest, mil salapärane «kunstnik» Viljandisse Joala kuju meemi püstitas

Armastatud laulja Jaak Joala Viljandisse püstitatud mälestusmonument on muutunud üha kõmulisemaks. Juba enne monumendi püstitamist koguti selle vastu allkirju ja lõpuks tekkis internetiavarustesse ka Joala kuju meem, kus fototöötluse abil paigutati see erinevatesse tuntud kohtadesse maailmas.

Sakala tõi välja, et tegu võib võtta lausa protestina, kuna kohalik meedia on mälestuskuju idee autoriks nimetanud just Seedri, kes juba suvel seda skulptor Mati Karminiga arutas.

Detsembrikuu viimasel nädalal avaldas Joala kuju kohta arvamust ka Ameerikast Eestisse kolinud ja Viljandis elav kirjanik Justin Petrone . Kirjanik tõdes Facebooki postituses, et ta kujust vaimustuses ei ole ja lisas, et eestlased ei oska monumente teha.

«Tõesti on inetu.. Oleks võinud midagi muud olla ikka, mis on ilus ka ja tõesti hea mälestuseks,» kirjutas näiteks üks eestlanna.

Mitmel korral toodi välja, et mälestusmonument ei ole üldse armastatud laulja moodi. «Jube. Niikaua Joala nüüd ka surnud pole olnud et nägu enam ei mäletata,» lajatas üks kodanik. Sarnast probleemi täheldas ka teine: «Taiese autor peaks nüüd küll häbenema ja põgenema! See on küll samapalju Oleg Melnik, Mait Maltis või Erich Kriger...»