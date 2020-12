PÄRIS JUBE ⟩ Naine näitab, millise jõulukaardi ta ämmalt sai... ja midagi sellist pole sa enne näinud!

«Mürgine ämm. See pole esimene kord, kui ta midagi sellist on korda saatnud,» kirjutas naisterahvas TikToki platvormile postitatud videoklipi juurde. Kõnealuses videos on näha jõulukaarti, mis võtab sõnatuks ilmselt igaühe.

Nimelt ei pidanud kaardi saatnud ämm paljuks jõulutervituse juurde lisada ka, kui palju raha ta oma poja ja tema naise peale lõppeval aastal kulutanud on.

«See on siis meie mürgine ämm. Tahan selle video sissejuhatuseks lihtsalt öelda, et sa ei pea absoluutselt ühtegi jõulukinki ostma ega tegema.»

«Kuid minu ämm, tema on otsustanud just niimoodi minu abikaasaga käituda.»

«Selle asemel, et lihtsalt öelda, et tal pole võimalik meile sel aastal kingitust teha või öelda, et ta on meile sel aastal niigi palju andnud, ta saadab kaardi,» selgitab naisterahvas videos.

«Ja ta on sinna kirjutanud: häid jõule, sain suure teki kätte. Xfinity arve tasutud 112,40 dollarit. Elektriarve tasutud 584,89 dollarit! 697,29 dollarit + kingitus. Häid jõule!»

Videos selgitab naisterahvas ka, et tema ämm aitas neid sel aastal rahaliselt, kui nad mehega mõlemad töö kaotasid – ja et ta ei suuda nüüd seda neile mitte meelde tuletada.

«Põhimõtteliselt ütleb ta hei, aasta jooksul tegin teie heaks neid asju ja teate, ta tegi neid asju seepärast, et me kaotasime koroonapandeemia tõttu töö.»

«See on lihtsalt imeline, et ta otsustas kaardi saata, et meile põhimõtteliselt nina alla hõõruda, et me ei saa tänavu kingitusi, sest ta on me heaks kõiki neid asju teinud.»

«Kuigi ta oleks võinud ka, ma ei tea, meile mitte kingitust teha ja lihtsalt häid jõule soovida,» avaldas ta videos.

Videoklippi on nüüdseks vaadatud tuhandeid kordi ning internetirahvas on vanema naisterahva käitumisest šokeeritud. «See pole jõulukaart, see on arve,» kirjutas üks kasutaja video juurde.

«Kui leiate töö, makske talle iga sent tagasi ja näidake, et teil pole tema raha vaja,» kirjutati veel.

«Olen üllatunud, et ta ei märkinud ära ka 1,98 dollarit kaardi eest.»