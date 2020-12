Jälle aastahiti tiitlist ilma jäänud 5miinust vastas kaotusele «parima raviga»

Eesti suurima muusikaküsitluse võitis tänavu Clicheriku ja Mäxi ning Gameboy Tetrise räpilugu «Maakas» . Üllatuslikult jäi teist korda võiduta ülimenukas räpipunt 5miinust, kes valmistus tänavuseks hääletuseks hoolega ette. Promo tehti Instagramis ning pool kuud tagasi pandi Twitterisse isegi lugude nimekiri, mille poolt hääletada tuleks. «No teeme siis nii, et vähemalt see hääletus p***i ei läheks,» loodeti fännide abile.

Twitteris selgitati aga pikemalt: «Seekord tulemust ei tulnud. Räägiti, et liiga palju hitte oli meil,» säutsus bänd ning lubas, et teevad järgmisel aastal ainult ühe laulu. Samuti tänati fänne hääletamast, kuna kokku said 5miinuse lood üle 25 000 hääle.

Tänavusel muusikaküsitlusel anti 190 000 häält , mis on läbi aegade suurim häälte arv. Esmakordselt toimus aastahitt kolmes voorus: esmalt said kuulajad hääletada enam kui 160 eesti- ja välismaise loo poolt, seejärel jäid võistlustulle 20 parimat lugu ning Eesti edetabel selgus alles otsesaate jooksul lõppenud hääletuse tulemusel.

Aasta alguses selgus 5miinuse poiste meelehärmiks, et neid on jätnud märkamata ka Eesti Muusikaauhindade žürii. Bändi liige Estoni Kohver ütles auhinnagalal Elu24-le, et vaja on muutusi. «See tähendab, et süsteem on katki, tuleb remontida ja hakkame pihta,» rääkis Kohver. Õnneks valiti 5miinust muusikaauhindade rahvahääletusel aasta artistiks.