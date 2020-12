Koroonahaige Varro Vooglaid: haistmis- ja maitsemeel on tõesti täiesti kadunud

40-aastane Vooglaid kinnitas, et pole avalikel üritustel käinud ega ühistransporti kasutanud, mistõttu on raske aimata, kes teda nakatas. «Reegleid olen igal juhul järginud kaugelt rohkem kui nõutud,» kinnitas ta.

Kuidas Vooglaiul tervis on, seda me postitusest teada ei saanud, küll aga on selge, et päris sümptomiteta tal koroona ei kulge. «Haistmis- ja maitsemeel on tõesti täiesti kadunud,» kirjeldas ta.