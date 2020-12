Kui näiteks lõunanaabrite juures on praegu komandanditund, siis Eestis pääsesime kergemalt. Siiski on keelatud korraldadada üritusi ja muid kogunemisi. Kas tallinlased julgevad tänavatele uut aastat vastu võtma tulla?

Elu24 fotograaf on kaameraga Tallinna tänavatel ja toob teieni vahetu pildi toimuvast. Luubi all on Vabaduse väljak, Stroomi ja teised klassikalised meeliskohad.