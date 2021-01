PILDID JA VIDEO ⟩ Uus aasta võeti Eesti linnades vastu suudluste, melu ja ilutulestiku saatel

Ülevaatlik galerii on kokkupandud erinevate linnade aastavahetuse melust. Galeriist leiab pilte nii Tallinnast, Paidest, Võrust, Valgast, Viljandist kui ka Tartust.

Viljandis andis aga linnavalitsus loa ilutulestiku korraldamiseks. Viljandi linnapea Madis Timpson põhjendas, et inimestele on vaja natukenegi pakkuda silmailu ja hingekosutust, vahendab Sakala .

Võrus on kombeks, et aastavahetuse ilutulestiku korraldavad võrukad omal käel ise. Nõnda oli see ka 2020. aasta esimestel minutitel, vahendab Lõuna-Eesti Postimees.