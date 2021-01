VAHVA PILTUUDIS ⟩ Kaks Eesti meest põrutasid uude aastasse eriti stiilselt

«Vana-aasta ärasaatmine oli meile kõigile teistmoodi ja piirangute rohke,» tõdes Rain Elu24-le ja lisas, et tema ja parim sõber Hannes veetsid aga aasta viimase päeva oma lemmiknaiste juures. «Hea näide kuidas veedeti kvaliteet aastavahetust Kobelas (küla Võru maakonnas - toim),» täpsustas Rain.

«Kuna siiani viimased aastad on vastu võetud välismaal, ja kuna piirid on lukus, siis ei tohi head emotsioonid saamata jääda ka kodumaal,» põhjendas Rain ideed võtta sõbraga aastavahetus vastu koos mägiveistega.

Nõnda oligi, et kui mehed lõid keskööl kokku šampuseklaase, siis naisi kostitati musta leivaga. Viimane on mägiveistele justkui šokolaad. «See ei jää kindlasti viimaseks tähtpäevaks lemmiknaistega!» kinnitas Rain.

Vahva õhtu jäädvustati ka pildile, kus keset põldu on kõige maitsvaga kaetud laud ja selle taga nii Rain, Hannes kui ka neli emast šoti mägiveist.

Foto postitas Rain ka oma Facebooki lehele, kus see paljudele rõõmu pakkus. Praeguseks on see kogunud juba üle 250 meeldimise.