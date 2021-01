KLÕPS ⟩ Armin Karu noorim tütar astus uude aastasse nägusa võrkpalluri käte vahel

Noore modelli väljavalitu on 18-aastane võrkpallur Rauno Haidla , kes on VK Selver Tallinna kaitsemängija ning kohalike kõrgliigaklubide noorim põhitegija, kirjutas Võrkpall24 möödunud aasta alguses. Tema isa on endine võrkpallur Jaano Haidla.

Ühise pildi pani Instagrami üles Kati Karu, kes teeb esimesi samme moemaailmas. «Mulle meeldib poseerida ja võib öelda, et ma ise olen selline sotsiaalmeediainimene. Igapäevaselt on vaja sinna pilte laadida ja mulle meeldib lavadel kõndida ja kanda erinevaid moode,» rääkis Karu aasta tagasi «Reporterile» antud intervjuus.

Selgub, et noored armunud võtsid uue aasta vastu Vahemere ääres Marbella kuurortlinnas, kus on praegu kevadiselt soe. Karu on reisilt postitanud mitu pilti, kuhu on märgitud ka Haidla, kuid vana-aastaõhtul üles pandud foto on esimene, millel noored koos kaamera ees on. «Palju soojust ja armastust aastaks 2021!» soovis Karu.