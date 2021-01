SUVINE ⟩ Paljas Porgand tähistas uut aastat peaaegu porgandpalja pildiga

Blogija Merilin Taimre tervitas uut aastat pildiga, kus näitab Küprose randadel bikiinivormi. Pilt on suvine, kuid Porgand sooviks just seal enda sõnul 1. jaanuari vastu võtta.

«Tahaksin öelda, et see olen mina 2021. aastasse jalutamas, kuid ma olen türkiisinisest veest, päikesest ja 25-st soojakraadist kaugel,» tunnistas ta. Taimre lubas aga, et asjad on tema võimuses ja varsti läheb ta sinna tagasi.