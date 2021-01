UUS KUUM PAAR ⟩ Muusik Hans Noormets on koos andeka tantsijanna Hannaga

¬ęIga p√§ev koos sinuga on kingitus,¬Ľ kirjutas Hans ja t√§nas, et neiu on tema ise. ¬ęSa teed minust parema inimese ja iga kord, kui sinu silmadesse vaatan ma unusta ausalt k√Ķik muu.¬Ľ

Kuigi selle postituse puhul pole kahtlustki, et noored on koos, ei ole see tegelikult noorte esimene √ľhine pilt. 1. novembril¬†jagas Paluoja oma Instagramis paarist fotot, mis oli suure t√Ķen√§osusega tehtud¬†halloweeni peol. Esimest korda on Hanna muusiku Instagramis juba juulis, kui noored j√§id √ľhisele pildile koos¬†suurema seltskonnaga. Augustis jagas Hans enda Instagramis ka Hanna TikToki tantsupostitust, mille taustal kostus tema enda lugu.