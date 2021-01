Norras leiti neljas maalihke ohver

Oslost kirdes asuvas Gjerdrumi maakonnas Askis leidis 2020. aasta eelviimasel päeval aset võimas maalihe . Pärast õnnetust on pidevalt otsitud kadunud inimesi. Päästjad ütlesid juba neljapäeval, et kadunute elusana leidmise tõenäosus kahaneb iga tunniga.

Praeguse seisuga on maalihkes hukkunud neli inimest, vahendab Norra ringhääling NRK. Kuus inimest on siiani kadunud. Kui kolme surnud inimese identiteeti pole avalikustatud, siis ühe puhul on teada, et hukkunu nimi oli Eirik Grønolen.