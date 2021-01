18-aastane Laura ei saa maski kanda: toidupoe turvamees ütles, et olen esimesena kirstus

Laura räägib, et tal tekib maski kandmisest allergiline reaktsioon ja nägu läheb paiste, samuti tekivad hingamisraskused. «Mis te arvate, mida see maski kandmine mulle teeb? Saadab mu haiglasse,» kinnitab neiu.

Laura jõusaalis – see on ainus avalik koht, kus ta sagedasti käib.

Detsembris kutsuti Laurale toidupoes turvamees, kuna tal polnud maski ees. Kui neiu turvatöötajale selgitas, miks ta maski kanda ei saa, olevat talle vastatud: «Aga minul on ka astma, mis me nüüd teeme, sureme kõik sinu pärast ära või mis? Sina kui astmaatik oled esimesena kirstus!» Seepeale pani Laura ostud käest ja tegi poest minekut.

«Need vahejuhtumid on tekitanud minus väga halva tunde, kui kodust korra nina välja pistan,» tunnistab Laura, kes nüüd juba tükk aega avalikke kohti võimalusel väldib. «Ainus koht, mida külastan tihedalt, on jõusaal, aga seda ka ainult siis, kui on päevane aeg ja saalis on vähe inimesi. Ühistransporti kasutan maksimaalselt 1–2 korda nädalas ja kaubanduskeskuses käin kord nädalas, kui toidupoodi on vaja minna,» räägib ta.