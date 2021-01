Lauri Pedaja täitis unistuse ja kolib kihlatuga maale: uues kodus on 3500-ruudune aed ja ilus ait

Pedaja ja Burlaka rääkisid lõppenud aastat kokkuvõtvas YouTube'i videos, et kodu soetamine oligi aasta eesmärk. «Jaanuari esimesel nädalavahetusel kolime oma üürikast välja,» sõnas Pedaja. Nüüdseks on kolimine juba täies hoos.

Burlaka kirjutas oma blogis, et uue kodu otsimist alustati kevadel. «Selleks hetkeks oli meile mõlemale kindel, et nüüd on õige aeg, oleme linnakärast väsinud ja tahame maale ära. Tahame oma kodu, kus saame kõike oma tahtmise järgi teha, kus on maad, millel juurikaid kasvatada ja Ruudi (koer – toim) ringi joosta saab, kus on ruumi, et ka pisipere luua,» kirjutas Burlaka.