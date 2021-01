Norra jalgpallikoondislane vigastas ilutulestikuplahvatuses nägu ja silmi

29-aastane Elabdellaoui saatis vana aastat ära kodus Türgis pidutsedes, kui ilutulestiku rakett tema käes plahvatas. Norra jalgpallikoondise mängija viidi kiiresti haiglasse, kus talle tehti operatsioon.

Arsti Vetat Kayani sõnul said viga põhiliselt jalgpalluri silmad.

«Ühel silmaga on lood eriti kehvad. Võib olla, et tuleb teha veel üks lõikus. Ta küll näeb, kuid hetkel on vara öelda, kuidas paranemine edenema hakkab.»

Galatasaray klubi juhtkond käis vutimeest haiglas vaatamas.

«Ta on teadvusel. Mind üllatab, et neid tooteid müüakse nagu leiba ja juustu. On liiga vara mingeid ennustusi teha. Kuid lootus sureb viimasena. Ka kõige hullematel hetkedel peame lootma parimat. Ootame üks-kaks nädalat,» ütles Galatasaray juht Mustafa Cengiz.

Pärast juhtumit hakkasid vigastatud Elabdellaouist tehtud fotod levima sotsiaalmeedias. See ajas marru Galatasaray asepresedendi Abdurrahim Albayraki.

«Kiirabi töötajad tegid temast pilte ja jagasid neid sotsiaalmeedias. See on häbiväärne. Tal on kolm last ja Galatasarayl üle 30 miljoni fänni. Tuhanded inimesed, pere ja sõbrad armastavad seda meest. Kuidas peavad nemad ennast tundma pärast selliste piltide nägemist,» vahendas Albayraki sõnu Eurosport.