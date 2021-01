Koroonaaeg andis tõuke: Wimbledoni poolfinalist loobus tipptennisest

Sakslanna nentis, et juba mitmel viimasel hooajal iseendaga enne Austraalia lahtiseid võitlust pidanud – mängida edasi, või mitte.

«Just hooajavälised pausid on alati olnud mõttekohaks. Nii hea on olla kaks nädalat kodus, kuid kõige hullem oli jälle asjad kokku pakkida ja kodust lahkuda,» rääkis Görges The Guardianile.

Seni oli ta isendast jagu saanud, ikka ja jälle lennukile istunud ja Austraalia poole põrutanud ning uut hooaega alustanud. Seda kuni koroonaviiruse pandeemiani. Poole võistlusvaba aasta jooksul koges sakslanna just seda, mida ta tahaks teha pärast karjääri lõppu ja Görgesele see meeldis.

«Aga kui sa oled tuurilt eemal olnud viis-kuus kuud, see avab lihtsalt täiesti uue peatüki. Ma teadsin, et ühel hetkel pean kõrvale astuma ja saabub päev, millal ei ole enam pidevalt rambivalguses. Ausalt, ma eelistan olla pigem kodus, päev läbi pidžaamas ringi käia ja nii, et keegi mind ei näe,» rääkis ta Tennisneti vahendusel.

Görgesi viimaseks lahinguks jäi 2020.aasta Roland Garrose teise ringi kohtumine kaasmaalanna Laura Siegemundiga. Kui viirus taandub, siis võib teda edaspidi näha tribüünidel pöialt hoidmas oma hollandlasest poiss-sõbrale Wesley Koolhofile, kes maailma paarismängu ränkingus hoiab kõrget viiendat kohta.

Görgesi sõnul on tuurilt eemalolek juba praegu mõjunud positiivselt. «Ma tunnetan seda oma kehaga. Vähem lihaspinget, vähem valu ja pole mentaalset stressi. See on hea tunne.»

Görges on korduvalt olnud vastsaseks ka eestlannadele Kaia Kanepile ja Anett Kontaveidile. Kanepile jäi Görges matšidega 3:4 alla, Kontaveidiga jäi seis 1:1.