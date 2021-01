Markle'ite pere «raisakotkas» lubab õe saladused paljastada: kõik pole nii, nagu pealtnäha paistab!

Meghan Markle'i poolõde Samantha teatas, et avaldab oma memuaarides kõik Sussexi hertsogipaari kohta.

Samantha, kes on Meghani üks suurimaid kriitikuid, on väidetavalt Meghanist ja prints Harryst valmis kirjutanud raamatu, mis hakkab kandma nime «The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1» («Pealetükkiva printsessi õe päevikud, esimene osa» - toim, ingl k).

Daily Star kirjutab, et USAs peaks raamat ilmavalgust nägema sel kuul. Samantha väidab, et 330-leheküljeline raamat paljastab detailsusteni tema perekonna saladused.

Ta väidab ka, et «kõik pole alati nii, nagu pealtnäha paistab» ja et teinekord on «tõde veidram kui mõni väljamõeldud lugu».

Varasemalt on Samantha öelnud, et ta poolõde on pealiskaudne ja huvitub vaid kiirest tõusust seltskondlikul redelil. Lisaks väitis 56-aastane naine, et Meghanile on alati punapead meeldinud.

Samuti on Samantha oma poolõde kritiseerinud ka seepärast, et viimane on isa Thomas Markle'iga kõik suhted katkestanud.