Soome Levi suusakeskuses oli suurpõleng

Lapi päästeteenistuse valvetuletõrjuja Lauri Mannineni sõnul oli põleng väga võimas ja kustutamine võttis aega, järelkustutus kestab ning piirkonnas on antud mürgise suitsu hoiatus, teatab yle.fi.

Mannineni sõnul näitas esmane põlengukoha uurimine viga elektrisüsteemis, mis oli vananenud. Põlengus hävinenud hoone oli amortiseerunud ja mitu korda laiendatud viisil, mis ei vastanud nõuetele. Selle tõttu olid kustutustööd raskendatud, kuid tuletõrjujad tegid kõik, et kahjutuli ei leviks lähedalolevatele hoonetele.

Firma Levi Ski Resort Oy tegevjuht Jouni Palosaari sõnas meediale, et põlengukahju on umbes 2,5 miljonit eurot ja neil on kindlustus.