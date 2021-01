Tõsielustaarist treener näitab, et kõik ei ole alati nii trimmis, kui esmapilgul paistab

Karantiiniajal veebivahendusel treeningvideoid jaganud Gabby hoidis mitmeid inimesi vormis ajal, mil suletud olid kõik treeningklubid ja soovitati püsida kodus. Küll aga on jäänud noorele naisele mulje, et tekkimas on võltsreaalsus. Selleks, et kergitada kardinat selle ees, millised näevad välja puhkeolekus ka kõige treenitumad kehad, postitas ta veebi video, kus sai tema keha vaadata iga külje alt - istudes, seistes ja lamades.

Vihjates kõhu sissetõmbamisele lisab Gabby naerusuiselt, «Sisse hingata oli tõesti ebamugav, nii et siin on reaalsus ... kohtuge beebipunuga! Kas ta pole mitte armas!»

Töötades treenerina on tema õlule lasunud justkui ootused näha alati välja oma parim ja juhul kui see nii ei ole, siis on kritiseerivad kommentaarid kiired ilmuma. Videoga tõestas Gabby, et erinevad kaameranurgad teevad ära oma töö. Noore naise 2021. aasta lubaduseks on edaspidi postitada oma kontol võimalikult autentset sisu. Oma punnis kõhtu jälgijatele eksponeerinud Gabby ei tunne aga grammivõrdki seepärast häbi ja kutsub ülesse ka oma jälgijaid postitama sisu, mis vastaks tegelikkusele.