HALB LUGU ⟩ Väikesel kogusel alkoholil on koroonavaktsiinile ootamatu ja tugev mõju

See tähendab aga, et alkoholil on mõju ka koroonavaktsiini toimimisele, järeldab immunoloog Sheena Cruickshank. «Sul peab olema tip-top toimiv immuunsüsteem, et see vaktsiinile hästi reageeriks,» selgitas ta. «Seega kui sa jood ööl enne või pärast süsti, siis see ei aitagi.»