Marilyn Kerro kõhe ennustus: tänavu sureb mees, kes on jumala staatuses

Selgeltnägija rääkis TV3 saates «Mida toob aasta 2021?», et tänavu on mehed suuremas ohus kui naised. «See on mingisugune energeetiline mäng. Naisterahvad võivad ennast suhteliselt hästi tunda, aga just meesterahvastel on see negatiivne pool,» selgitas Kerro.

Ennustuse kohaselt sureb tänavu üks meesterahvas, kes on jumala staatuses. «Huvitav on see, et osad naeravad ega usu seda, teised nutavad,» kommenteeris nõid.

Kõikvõimsa koroonavaktsiini osas oli Kerro skeptiline. «Mul on selline tugev tunne, et see viibib meie maa inimestele. Mingisugused takistused tulevad ette,» arvas ta. Selgeltnägija sõnul on kõige ohtlikumad kuud veebruar ja mai.

Astroloog Igor Mang arvas samuti, et vaktsiiniga pandeemiast jagu ei saa. «Ta võib aidata mõne kuu, aga siis ta tuleb jälle,» kinnitas ta.

Igor Mangi sügise alguse riitus. FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp