Nokaut. Kanada purustas jäähoki juunioride MMil Venemaa

Kanada mängumees Connor McMichael (17) pärast on just suurendanud eduseisu 2:0 peale.

Teisel kolmandikul kolmandikul jätkus Kanada litritaltsutajate surve ja Braden Schneider suurendas Edmontonis tühjade kodutribüünide ees eduseisu juba 4:0 peale. Korra näis, et ka Venemaa on auvärava ikkagi kirja saanud, kui Mihhail Abramov viskas litri Kanada väravavõrku, kuid videokordus näitas, et noormees tegi seda reeglitele mitte vastavalt ning seis ei muutunud.