Koroonast toibuva Rootsi suusatähe treener: kuidas see inimorganismile tegelikult mõjub, saame teada alles mitme aasta pärast

«Tavaliselt mõistan Charlotte seisundit unepealt, kas asjad on hästi või halvasti. Praegu on olukord teine ja see on hirmutav. Näiteks ei suuda Charlotte täie rauaga treenida nii palju päevi järjest kui varem. Taastumiseks on vaja rohkem aega ja ega treeningtundegi liiga palju ei kogune.»