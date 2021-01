FOTOD ⟩ Miljoneid maksnud luksuskorter Miamis kütab kirgi: kas Messi lõpetab oma karjääri David Beckhamile kuuluvas klubis?

Rootsi väljaanne Expressen vihjas Hispaania raadiojaamale Cadena, mis edastas informatsiooni, et Messi ostis juba aasta tagasi 5,9 miljonit eurot maksnud luksuskorteri Miamis.

«Tahaksin kunagi USAs mängida. See on olnud mu unistus. Ma ei tea, kas see juhtub või mitte, kuid praegu ei ole selleks veel aeg. Võib olla tulevikus,» põikles Messi telekanalile La Sexta antud usutluses.