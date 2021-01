Põhja-Korea jahib koroonavaktsiini, kuigi ametlikult riigis viirushaigust ei ole

The Wall Street Journali (WSJ) teatel ei soovinud Gavi Põhja-Korea palvet kommenteerida, kuid teatas, et nende poolt toetatud 92 riigist 86 avaldas soovi saada koroonavaktsiini.

WSJ allika andmetel pöördusid Põhja-Korea võimud Pyongyangis asuvate Euroopa riikide saatkondade poole ja uurisid, millised on nende võimalused saada näiteks Pifizer/BioNTechi vaktsiini.

Põhja-Koreas ei ole seni ametlikult koroonaviirust ega Covid-19 viirushaigust, kuid nii Maailma Terviseorganisatsiooni WHO kui ka mitmete teiste terviseorganisatsioonide eksperdid peavada seda ebausutavaks.

WHO teatas tuginedes lääneriikide luureandmetele, et Põhja-Koreas on tehtud koroonaviiruse test vähemalt 12 000 inimesele ja avalikkuses kannab enamik inimesi maske.