Eraelu kiivalt saladuses hoidev näitlejanna Emma Stone on rase

USA näitlejanna Emma Stone ootab oma esimest last, vahendab eonline.com. Rõõmustavat uudist kinnitas meediaväljaandele E! News anonüümne allikas järgmiste sõnadega: «Emma on rase ja armastab nende elu abielupaarina!»

See on Stone'i ja abikaasa Dave McCary esimene laps, kuid paar ei ole ametlikult lapseootust kinnitanud. Stone'i esindajad ei vastanud ka E! Newsi palvele rõõmustavat uudist kommenteerida.

Stone jäi detsembris Los Angeleses jalutades ka kõmupiltnike kaamerate ette. Piltidelt jääb mulje, et näitlejanna on lapseootust mõnda aega varjanud. Neid pilte näed SIIT.

Pole üllatav, et Stone oma lapseootust on saladuses hoidnud, sest näitlejanna hoiab oma eraelu kiivalt saladuses. Näiteks jäid Stone ja McCary jäid septembris kõmupiltnike kaamerate ette kandes sõrmes abielusõrmuseid, meediaväljaanne People sai ka kinnitust et paar oli tõesti abiellunud.

Ainus paari ühine teadaolev sotsiaalmeedia postitus on endise «Saturday Night Live» saate režissööri McCary Instagrami konto. 2019. aasta detsembris teatas paar mehe kontol, et nad on kihlunud. McCary postitas Instagrami pildi koos Stone'iga, kus naise sõrmes ilutseb kihlasõrmus.

Näitlejannal endal ühtegi sotsiaalmeedia kontot ei ole ja ei ole kunagi olnud.

Paar tutvus 2016. aastal kuid jutud nende romantilisest suhtest said alguse 2017. aastal. Varasemalt on Stone tunnistanud, et ta ei unistanud kunagi pulmadest ega lastest. «Minu vaatenurk laste osas on vanemaks saades muutunud. Ma ei hoidnud lapsi ega midagi,» avaldas Stone 2018. aastal. Toona tunnistas aga Stone, et mida vanemaks ta sai, seda enam soovis ta abielluda ja emaks saada.

Stone alustas näitlemisega 2005. aastal, kuid sai rohkem tuntuks pärast 2010. aasta filmi «Häbimärk». Pärast seda on Stone mänginud mitmes kassahitis, kui ka kriitikute poolt positiivselt vastuvõetud filmis.