KAS UUS STAARPAAR? ⟩ Harry Stylesi ja Olivia Wilde'i märgati pulmapeol käsikäes!

Dailymail andmetel on peatselt ilmuva filmi näitlejapaar leidnud üksteist Stylesi agendi pulmas Californias. Koosveedetud võttepäevad on sütitanud armuleegi, mis ei jäänud kellelegi märkamata. Asi ei piirdunud aga pulmas teineteise käevangus olemisega, vaid neid silmati järgneval päeval ka üheskoos Harry koju minemas. Vaata fotosid pulmapeost SIIT.

Internetis on nende vanusevahe tekitanud arutelusid, mille käigus on ilmnenud vanu intervjuusid, kust selgub, et lauljale lausa meeldivad pisut vanemad naised.

You Magazine uuris Harrylt, kui vana on siis liiga vana.

«Iga naine, kes on vanem kui mu ema Anne – kes on 43.» Olgu öeldud, et intervjuu ajal oli värske näitleja vaid 18-aastane, mis tähendab, et ekraanipaari vanusevahe Harryle probleem ei ole.

Igapäevatööna peab Styles aga lauljaametit. Tema värsket singlit «Treat People With Kindness» on saatnud suur edu: see on kogunud vaid kolme päevaga ligi 13 miljonit vaatamist.

Novembris andis Wilde Vogue´ile intervjuu, milles ta mainis, kuidas ta imetleb Harry stiili ja kui temani jõudis info, et neist saavad filmipartnerid õuduspõnevikus, tegi näitlejatar koguni väikse rõõmutantsu. «See on väga stiilne film. Mul on väga hea meel, et ta on nii entusiastlik, sest paljusid näitlejaid lihtsalt ei huvita.» Filmi ilmumisaega ei ole aga paraku veel avaldatud.

Varem on Wilde avaldanud meedias poolehoidu ka Stylesi otsusele kanda Vogue´i kaanefotol kleiti. Styles samas ka esimene meesterahvas, kes on pääsenud moepiibli esiküljele.

Kaks kuud tagasi purunes Olivia Wilde'i ja ta kihlatu Jason Sudeikise (45) kooselu, mis kestis 7 aastat ja millest on näitlejataril sündinud kaks ühist last. Ajakirja The People andmetel on paaril senini soojad suhted ja laste koos kasvatamine kulgeb sujuvalt.