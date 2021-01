Norras Gjerdrumi maakonnas Askis maalihke tõttu kannatada saanud hoone, mis on varisemisohtlik

Norra pealinnast Oslost kirdes asuvas Gjerdrumi maakonnas Askis leidis 30. detsembril aset maalihe, milles senistel andmetel on kaotanud elu 7 inimest, kolm inimest on kadnud ja kümned inimesed said vigastada.