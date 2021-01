Olümpiavõitja Gerd Kanter müüb oma naise uhket BMW maasturit

Gerd Kanter müüb Auto24 keskkonnas BMW X6 M Performance Individual maasturit ja olümpiavõitja kirjeldab sõiduvahendit kuulutuses järgmiste sõnadega: «Erilise välimusega auto, mida on ehitatud ja hooldatud heaperemehelikult.»

Auto eripärale viitab ka sõna individual ehk individuaalne, see on teenus, mida BMW kirjeldab oma kodulehel kui isiksuse väljendamine. Näiteks saavad selle teenuse soetanud kliendid valida saja erineva eksklusiivse värvitooni vahel ja kujundada ka auto interjööri.

Auto kuulub Kanteri abikaasale Liinale, kuid uut sõiduvahendit veel ostetud ei ole. «Abikaasa väga palju ei sõida, kui õnnestub müüa, siis lihtsalt vahetaks uuema vastu,» selgitas Kanter Elu24-le.

Olümpiavõitja sõnul on huvi auto vastu olnud suur. «Aga kuna tegemist on selle mudeli kõige kallima pakkumisega meie turul, siis on selge, et ei ole lihtne ostjat leida,» nentis Kanter ja jätkas, «aga kuna mingit olulist põhjust selle auto müügiks ei ole, kui vastavat hinda ei pakuta, siis ka tehingut ei toimu.»

Kanter väidab, et Saksamaalt Eestisse toodud auto väga laialt levinud ei ole. «Autod ei ole endal ja abikaasal kunagi tavapärased olnud, neid autosid on mulle meeldinud alati ümber ehitada,» põhjendas Kanter, kuid lisas hiljem, et tema ise ehitustöödega ei tegele. Just nende nö lisatööde tõttu on ka auto hind kopsakam: «Sinna on päris palju mingil hetkel panustatud.»

«Auto on erinevate lisade ja teatud käsitööga. Seal on teatud keredetailid, mida on võimalik autole juurde võtta ja teatud osad on tehtud täitsa käsitööna,» täpsustas Kanter, kelle sõnul on ka auto värvikombinatsioon (nii seest kui väljast) selline, mida tihti ei esine.

Gerd Kanter pani autokuulutuse üles umbes kuu aega tagasi. FOTO: Kuvatõmmis Auto24 lehelt

2012. aastal arvele võetud automaatkäigukastiga sõiduauto läbisõit on 103 000 km ning ülevaatus kehtib kuni järgmise aasta märtsini. Esialgu küsis Kanter auto eest 29 000 eurot, praegu on auto müügis soodushinnaga ja huviline saaks selle endale 27 500 euroga.

