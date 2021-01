KAS UUS KANTRIALBUM? ⟩ Nunnu perepildi postitanud "Lastega kodus" staar Candace Cameron koges omal nahal netipõrgut

«Ma palvetan ühtsuse, armu, alandlikkuse, kaastunde ja armastuse eest inimkonna nimel. Jumalaga on kõik võimalik 🙏🏻 Saadan virtuaalseid kallistusi ja musisid! Xo» , soovis Cameron oma jälgijatele pühademeeleolus.

«Postitasin oma pere jõulupildi ja kahjuks oli nii palju ebasõbralikke kommentaare,» jagas Facebookis oma emotsioone kolme lapse ema. «Kas teie arvates on naljakas kellegi lapsi kritiseerida? Nende üle nalja teha? Meie poose kritiseerida?, kirjutab näitlejatar pahaselt.»

Cameronile jääb arusaamatuks, et mis tema postituse juures niivõrd vastuolulist oli, et hoolimata tema headest soovidest kõigile, saab ta sellise salvava vastukaja.

Näitlejatar palvetab inimkonna eest, et kõik leiaksid endas positiivsust. «Kui sulle midagi ei meeldi, mine lihtsalt edasi. Iga ekraani taga on inimesi ja tõelisi tundeid», lõpetab Cameron ja soovitab olla heatahtlik, sest see näeb hea välja kõigi peal.