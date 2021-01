Briti meedia: Trump võib enne Bideni ametisse astumist põgeneda Šotimaale

Trump on viimasel ajal olnud oma tulevikust rääkides sõnaaher. Valgest Majast ei ole lipsanud välja midagi, mis puudutab Trumpi tegevust Bideni ametisse astumise päeval. Juba mõnda aega on USAs ja ka mujal küsitud, et kas Trump lahkub Valgest Majast vabatahtlikult või tuleb ta sunniviisiliselt sealt minema viia.