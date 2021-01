FOTO ⟩ Maailma üks legendaarsemaid naisjalgpallureid kihlus võistkonnakaaslasega

«See on uus peatükk meie loos, mida me koos kirjutame,» lisas Marta sotsiaalmeediakontol postitatud fotole.

Paar on olnud koos juba 2017. aastast alates, kui Marta siirdus FC Rosengardist Orlando klubisse.

34-aastane Marta on esimene jalgpallur, arvesse võttes nii mehi, kui naisi, kes on värava löönud viitel maailmameistrivõistlustel. Brasiillanna on valitud kuus korda planeedi parimaks naisjalgpalluriks.